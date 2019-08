Baia di Riaci: liberati 700 metri di arenile occupato

Oltre 700 metri di spiaggia, occupati abusivamente da diverse strutture balneari con ombrelloni e lettini, sono stati restituiti alla libera fruizione dei bagnanti dagli uomini della Capitaneria di porto di Vibo Valentia in uno degli angoli piu' belli della costa tirrenica, la Baia di Riaci tra i comuni di Tropea e Ricadi. La zona era stata occupata da alcuni privati, tra cui anche titolari di concessione, che avevano monopolizzato l'area oltre i limiti consentiti dalle loro autorizzazioni e, in qualche caso, senza essere in possesso di alcun permesso. L'operazione che segue altri interventi che hanno portato gia' a sequestro di altre strutture posizionate abusivamente sull'arenile, si inserisce nell'ambito dell'operazione nazionale Mare sicuro organizzata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e coordinata dalla Direzione marittima di Reggio Calabria.

Dettagli Creato Sabato, 03 Agosto 2019 13:45