Secondo mandato consecutivo per Rocco Colacchio alla guida di Confindustria VV: le congratulazioni di Sebastiano Caffo

"Nel rinnovare la fiducia a Rocco Colacchio l'Assemblea di Confindustria di Vibo valentia ha dato giusto merito ad una gestione efficiente ed efficace impressa da un imprenditore lungimirante e capace che, senza riserve, nel suo primo mandato, ha messo a disposizione dell'Associazione e del sistema produttivo locale la sua esperienza e la sua competenza, sostenendo importanti battaglie e programmi a favore dello sviluppo delle imprese, dell'economia locale, dell'occupazione e della legalità".

Il presidente della Camera di Commercio Sebastiano Caffo, in prima battuta, commenta così la rielezione di Rocco Colacchio a presidente di Confindustria Vibo Valentia per il quadriennio 2019-2013, avvenuta ieri all'unanimità, nel corso dell'Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.

"In questo momento di grandi preoccupazioni ma anche di nuove opportunità –continua il Presidente Caffo- è importante poter continuare a contare su una guida forte, autorevole, concreta, come quella del Presidente Colacchio, per rilanciare idee e azioni strategiche di sviluppo serie e sostenibili, condivise e partecipate, capaci di dare il senso del reale cambiamento ad un territorio penalizzato sì da tante criticità ma pur ricco di risorse e di potenzialità, di realtà vive e produttive, proiettate, comunque, verso innovazione e competitività. Sono certo – sottolinea Caffo- che il Presidente Colacchio, anche in questo secondo mandato, adotterà quei metodi e quelle strategie che si sono rivelate vincenti e grazie ai quali ha raggiunto obiettivi importanti che lo hanno portato da un lato, in Confindustria, a conferire centralità ad ogni sua singola componente interna, a favorire coesione e partecipazione, a rafforzare ruolo e potere negoziale dell'Associazione in ogni Tavolo in cui si è resa protagonista di scelte importanti e coraggiose; dall'altro, in riferimento al sistema istituzionale, a creare gli opportuni coinvolgimenti e le migliori relazioni e, in riferimento al sistema produttivo, a consolidare la rete territoriale con grande attenzione ai giovani, all'etica e al lavoro. Per tutto questo esprimo al Presidente Colacchio a titolo personale e a nome della Camera di Commercio di Vibo Valentia che rappresento, compiacimento e soddisfazione, per il rinnovo di una carica che ci vedrà ancora insieme ad affrontare sfide comuni per rilanciare le nostre imprese, vera leva strategica di sviluppo territoriale, con politiche attive rivolte al superamento dell'attuale fase economica, al rilancio dei settori produttivi in una prospettiva nuova ed innovativa. Con questa certezza rinnovo al Presidente Colacchio sensi di stima e i migliori auguri di buon lavoro"