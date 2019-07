Vibo, ancora minacce ad un cronista: preso di mira il collega Agostino Pantano

L'emittente televisiva privata "LaC news 24", con sede a Vibo Valentia, ha pubblicato sul proprio sito una notizia in cui riferisce che un suo giornalista, Agostino Pantano, e' stato minacciato da alcune persone per impedirgli di effettuare le riprese di un furgone per la vendita ambulante di bibite e panini incendiato la notte scorsa in una piazza della frazione marina della citta'.

"Alcune persone - afferma LaC news 24- si sono avvicinate a Pantano, prima che alzasse la telecamera in direzione del mezzo distrutto dal rogo doloso, comunicandogli di considerarlo indesiderato. 'Te ne devi andare da dove sei venuto', gli hanno detto. Il giornalista non ha perso la calma ed ha fatto notare che si trovava sul posto solo per documentare una notizia in un luogo pubblico e dicendosi disponibile a intervistare quanti si erano frapposti fisicamente tra lui ed il furgone incendiato. A Vibo Valentia si rinnova la caccia al giornalista, che in Calabria e' come un fiume mefitico che si ingrossa sempre di piu' e straripa in fatti gravi che e' doveroso segnalare all'opinione pubblica a tutela del diritto/dovere ad informare. Una brutta mattinata che, senza eroismi, raccontiamo per socializzare un allarme che come professionisti dell'informazione avvertiamo: nessuno pensi di poter intimidire la stampa libera". "Ad una settimana dall'aggressione di cui e' rimasta vittima a Cetraro la collega Francesca Lagatta - conclude l'emittente - questo grave fatto patito da un altro dei nostri giornalisti".