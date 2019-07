"Mafia Capitale": sequestrati beni a imprenditore vicino alla cosca Mancuso

Sequestrati beni per un valore di oltre 800mila euro nei confronti di un 53enne già coinvolto in Mafia Capitale. L'uomo, residente a Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, e vicino al clan Mancuso di Limbadi, era già stato condannato in via definitiva per ricettazione e tentata estorsione. Era stata infatti comprovata, grazie alle indagini della polizia nell'ambito dell'operazione 'Mondo di mezzo - Mafia capitale', la presenza di un accordo 'imprenditoriale' tra l'associazione romana riconducibile a Buzzi e Carminati ed il clan Mancuso di Limbadi. Nello specifico, in base all'accordo il clan rappresentato dal 53enne calabrese avrebbe avviato attività imprenditoriali in collaborazione con l'associazione di Carminati. A quanto rende noto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro in un comunicato, si tratterebbe in particolare della gestione dell'appalto per la pulizia del Mercato dell'Esquilino a Roma, 'scambiata' con la possibilità per il gruppo laziale di svolgere attività economiche in territorio calabrese sotto la protezione del clan Mancuso.

Le indagini patrimoniali, condotte dagli investigatori del Gico del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, hanno consentito di ricostruire in capo all'uomo un notevole complesso patrimoniale, di cui il valore superava in maniera sproporzionata il reddito da lui dichiarato come lavoratore dipendente nonchè titolare di impresa individuale. Il provvedimento di sequestro, a cui hanno dato esecuzione i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Catanzaro, ha riguardato due ditte individuali con sede a Nicotera, esercenti rispettivamente l'attività di commercio all'ingrosso di altri mezzi e attrezzature di trasporto di proprietà dell'uomo, e l'attività di trasporto merci su strada intestata alla consorte. Posti sotto sequestro anche due fabbricati ed un terreno nei pressi della cittadina calabrese, tre autovetture e diversi rapporti bancari e finanziari, il tutto per un valore complessivo stimato superiore a 800mila euro.