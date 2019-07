Muore motociclista rimasto ferito in incidente nel Vibonese

Non ce l'ha fatta Nicola Barbieri, 45 anni, di Pannaconi di Cessaniti, che lo scorso 18 giugno e' rimasto ferito in un grave incidente stradale. L'uomo viaggiava in sella alla sua moto lungo la strada provinciale che collega Cessaniti a Briatico quando si e' schiantato contro una Fiat Panda guidata da una donna. Era stato trasportato con elisoccorso all'ospedale di Catanzaro, dove era stato sottoposto anche ad intervento chirurgico ma le sue condizioni negli ultimi giorni sono peggiorate, e nella nottata di sabato e' spirato per le complicanze dovute ai traumi riportati nell'incidente.

--baner--