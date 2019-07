Nicotera (VV), aggredisce assessore comunale per la chiusura di una strada: denunciato 60enne

Lamentando danni economici a causa dei minori introiti per il bar gestito da un parente, un sessantenne, G.S., ha aggredito l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Nicotera, Marco Vecchio, reclamando la riapertura al traffico di via Castello, la strada in cui e' ubicato il locale. La vittima dell'aggressione ha denunciato il responsabile ai carabinieri. L'Amministrazione comunale di Nicotera, dopo l'episodio di cui e' rimasto vittima l'assessore Vecchio, ha confermato la chiusura al traffico di via Castello.

Dettagli Creato Sabato, 13 Luglio 2019 15:45