Minori danneggiano distributore di alimenti a Serra San Bruno: sei indagati

Sei giovani, cinque dei quali minorenni, sono indagati per il danneggiamento di un distributore di alimenti a Serra San Bruno. Sull'episodio, che risale al 24 maggio scorso, stanno svolgendo indagini i carabinieri della Compagnia di Serra Bruno. Per i cinque minori indagati procede la Procura della Repubblica per i minorenni di Catanzaro, mentre sul conto del maggiorenne l'inchiesta e' condotta dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Secondo quanto e' emerso dalle indagini, i sei giovani, allo scopo di appropriarsi del denaro che vi era custodito, hanno danneggiato, prendendolo a calci, un distributore di alimenti. Alla loro identita' i carabinieri sono giunti attraverso le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. I sei giovani, sia il maggiorenne che i minori, davanti al pubblico ministero si sono avvalsi della facolta' di non rispondere. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Santo Cortese, Vito Regio e Raffaele Barbara.