Pizzo (VV), rifiuti: foto trappole in azione

Le prime telecamere installate sul territorio comunale continuano a fotografare l'amaro fenomeno dell'abbandono di rifiuti per strada. Le immagini scattate dalle fototrappole hanno ripreso i responsabili (pizzitani e non). Il Comando dei vigili urbani ha fatto le visure delle targhe e il settore ambiente procederà alla sanzione prevista dal regolamento comunale. Le immagini verranno altresì trasmesse alla locale stazione dei Carabinieri. -

È quanto fa sapere l'assessore al ramo Fabrizio Anello ribadendo l'impegno dell'Esecutivo Callipo nella lotta e contrasto al fenomeno.

Con l'introduzione della raccolta differenziata spinta e l'eliminazione dei cassonetti i comportamenti non rispettosi dell'ambiente si sono intensificati in particolar modo nelle periferie. Confidiamo – aggiunge Anello – nell'effetto dissuasore delle fototrappole.

Nel complesso – ribadisce il Sindaco Gianluca Callipo – non possiamo che ritenerci soddisfatti da come la Comunità di Pizzo ha reagito e sta reagendo, di certo in un momento non facile, alla novità del nuovo sistema di raccolta differenziata. Del resto – precisa – rimandare avrebbe comportato ulteriori difficoltà. Stiamo lavorando ad apportare utili correzioni e modifiche al calendario, in particolare per gli esercenti commerciali. Soluzioni – conclude – che insieme all'attività di controllo e sanzionatoria auspichiamo possa far entrare a regime il sistema. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).