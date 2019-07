Serra San Bruno, Gallè fa il punto della situazione: “Attuati interventi migliorativi della vivibilità”

"In considerazione dell'avvicinarsi del mese di agosto, e quindi dell'arrivo di importanti flussi turistici e del ritorno di serresi residenti fuori dai confini regionali, abbiamo intensificato l'attività di pulizia, manutenzione e di cura del decoro urbano e, più in generale, di abbellimento della nostra città". L'assessore Antonio Gallè fa il punto della situazione e ringrazia per l'impegno e la professionalità, oltre agli operai dell'Ufficio tecnico, anche quelli messi a disposizione tramite apposita convenzione e con "grande spirito di collaborazione" dal Parco delle Serre e da Calabria Verde.

"Nei prossimi giorni – aggiunge Gallé – la presidente del Consiglio comunale Maria Rosaria Franzè e l'assessore Francesco De Caria illustreranno le manifestazioni che sono state predisposte per la stagione estiva e che hanno l'obiettivo di offrire momenti di aggregazione ed eventi di cultura, di spettacolo, di intrattenimento e di sport a residenti e visitatori".

"Il nostro lavoro – conclude Gallè – va nella direzione del miglioramento della vivibilità e punta a rafforzare la centralità di Serra San Bruno nel comprensorio proponendola come meta turistica di prim'ordine".