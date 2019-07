Pizzo (VV), Callipo: “A luglio-agosto ulteriore mezzo per la raccolta differenziata”

"Raccolta differenziata porta a porta spinta, per le attività commerciali che somministrano bevande e alimenti si sta predisponendo un ulteriore mezzo che garantirà una maggiore frequenza di raccolta per questi mesi di luglio e agosto con la raccolta domenicale". È quanto fa sapere il Sindaco Gianluca Callipo, informando che con l'assessore all'ambiente Fabrizio Anella e alla ditta che gestisce il servizio si stanno "approntando gli opportuni accorgimenti per evitare disagi alla comunità ed andare incontro ad alcune richieste pervenute in questi primi giorni dell'avvio del nuovo servizio".

Oggi (lunedì 9) si sono avuti ritardi nella raccolta della plastica a causa del ritardi nel rientro dei mezzi dagli impianti di Vazzano e Lamezia – si legge in un comunicato stampa del Comune - ma sono comunque in corso, grazie alla disponibilità degli operatori ecologici, delle attività straordinarie di raccolta pomeridiana per smaltire la raccolta avviata in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

L'Amministrazione Comunale si scusa per eventuali disagi.