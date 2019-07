Drapia (VV), il 7 luglio il primo step di lavori di realizzazione struttura pediatrica oncologica “Madonna Fatima”

Sara' inaugurato domenica 7 luglio, a Drapia, il primo step dei lavori di realizzazione dell'edificio "Casa Socio Sanitaria Pediatrico Oncologica Madonna di Fatima", nel luogo indicato da San Pio da Pietrelcina. Assieme a Irene Gaeta, custode delle reliquie del Santo, ci saranno il vescovo di Mileto, Nicotera e Tropea mons. Luigi Renzo, i volontari dell'Associazione dei Discepoli di Padre Pio e devoti provenienti da tutta Italia. Dopo l'acquisto dell'area di circa 18 ettari e l'ultimazione del primo step di lavori, esclusivamente con fondi provenienti da donazioni private, e' detto in una nota, si tratta di un passaggio importante in vista del completamento dell'opera destinata alla cura e all'assistenza dei bambini malati oncologici. "Padre Pio, dalla mia prima comunione ad oggi, che ho 82 anni, - afferma Irene Gaeta - e' la mia vita. Invito, dal profondo del cuore, il popolo della Calabria e quello di tutta Italia: unitevi a noi in questo progetto grande, grande, grande".

Dettagli Creato Venerdì, 05 Luglio 2019 18:06