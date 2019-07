Colpo pistola contro 32enne a Vibo Valentia, indaga polizia

Un uomo, A.M., di 32 anni, e' stato ferito da un colpo di pistola sparato da una persona non identificata. E' accaduto nella zona industriale di Vibo Valentia. Sul ferimento ha avviato indagini la Squadra mobile di Vibo Valentia. L'episodio e' accaduto a pochi metri dal sottopasso di un centro commerciale. La zona e' stata immediatamente transennata per consentire i rilievi sulla dinamica e sulla balistica. Si cerca di capire anche il movente del ferimento. A.M. e' stato ferito ad un fianco. Nell'ospedale di Vibo Valentia e' stato sottoposto ad intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile e accertare l'eventuale presenza di lesioni interne. La prognosi per lui e' riservata, ma l'uomo non e' in pericolo di vita.

Dettagli Creato Martedì, 02 Luglio 2019 21:48