Cambio di guardia alla guida dell'Associazione "Nicotera Nostra". Rory Scerbo Sarro è il nuovo presidente per l'anno sociale 2019- 2020. Succede a Nicola Di Bella che ha svolto il ruolo di presidente per un biennio.

Durante l'assemblea ordinaria, svoltasi Lunedì 1° luglio u.s., è emerso un resoconto positivo riguardo l'attività svolta nell'anno sociale trascorso con lo svolgimento di interessanti manifestazioni tra le quali, le più importanti: 1) La serata dedicata alla poesia "Nicotera....è poesia" giunta alla 5^ edizione; 2) la pubblicazione di un libro contenente la raccolta delle poesie che hanno partecipato all'ultima edizione della kermesse poetica 3) Il convegno sui mestieri popolari del presepe e la 7^ edizione del premio presepistico.

E' chiaro che la giovane Associazione, nata formalmente nel settembre 2011 ma costituitasi di fatto nella primavera dello stesso anno, vuole continuare nell'azione di promozione socio-culturale che si esplica nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi ma anche in azioni di proposte e stimolo alle istituzioni sulle problematiche del territorio.

Soddisfazione quindi da parte di tutti i soci per i risultati raggiunti, considerata soprattutto la presenza non datata sul territorio dell'Associazione. Ringraziamenti sono stati rivolti al presidente uscente Nicola Di Bella per aver continuato a tracciare la rotta dell'attivismo e del contributo sociale al territorio, già intrapresa negli anni precedenti.

In ultimo il neo presidente Rory Scerbo Sarro ha affermato che durante la sua gestione ci sarà, non soltanto una prosecuzione, ma anche un arricchimento dei progetti culturali e sociali attuati in questi anni con il coinvolgimento di altre realtà associative e delle istituzioni. Ha auspicato un consolidamento del sodalizio con nuove adesioni, che già si sono avute con l'ingresso di Ida Gaglianò come nuovo socio, ed ha stimolato i soci ad un impegno costante e proficuo che ha permesso a Nicotera Nostra di dare un contributo rilevante per la rinascita e lo sviluppo di Nicotera, nella convinzione che quest'associazione potrà dare ancora tanto alla comunità.

Il programma delle attività future è incentrato soprattutto sul miglioramento e l'innovazione delle manifestazioni culturali svolte in questi anni ma anche sulla promozione di progetti e dibattiti che riguardo l'attualità del territorio e le sue problematiche .

Un ringraziamento infine per la disponibilità dimostrata ad assumere l'onere di tale carica, seppure gratificante, e un "in bocca al lupo" per l'attività futura, sono stati rivolti a Rory Scerbo Sarro dall'assemblea ordinaria.