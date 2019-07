Pizzo (VV), Callipo: “Tolleranza zero su raccolta differenziata, attività di ristorazione si adeguino”

"Raccolta differenziata porta a porta spinta. Le attività di ristorazione che non rispettano il calendario del corretto conferimento, non solo contribuiscono a ledere l'immagine ed il decoro della Città, penalizzando anche se stessi, ma vanificano gli sforzi di quei tanti cittadini che, al contrario, sono entrati nell'ottica del nuovo sistema".

È quanto dichiara il sindaco Gianluca Callipo, che oggi, lunedì primo luglio, ha firmato l'ordinanza con la quale si rafforza e sollecita la comunità di Pizzo a "partecipare a quella che è una grande battaglia di civiltà: il rispetto dell'ambiente attraverso la riduzione all'origine della produzione di rifiuti ed il riciclo di materie utile al fine di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale".

"Rientra in questo percorso – fa sapere assessore al ramo Fabrizio Anello - la riunione convocata per domani, martedì 2 luglio con i titolari di bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi che somministrano bevande ed alimenti.

"Ad una settimana dall'inizio della raccolta differenziata spinta la Città di Pizzo – aggiunge il primo cittadino - si presenta libera dai rifiuti. La risposta della popolazione è positiva anche se molte attività della ristorazione, soprattutto nel centro storico, insistono a depositare fuori dai propri esercizi, in piazza, nelle vie limitrofe o alla Marina, grossi sacchi neri, così come è stato rilevato dalle guardie ecozoofile e dagli operatori ecologici. Il periodo di prova – conclude – può dirsi terminato; il livello di tolleranza, anche. L'attività sanzionatoria, come previsto dal regolamento, partirà a breve nei confronti di quanti non rispettano le regole".

Per le utenze domestiche. I rifiuti dovranno essere conferiti depositando il sacchetto per il secco o il mastello per l'umido, all'esterno della propria abitazione, dalle ore 22 alle ORE 6, osservando il calendario dei ritiri. LUNEDÌ, la frazione organica; martedì la plastica, alluminio, pannoloni e pannolini; MERCOLEDÌ, carta o vetro a settimane alterne; GIOVEDÌ, la frazione organica; venerdì frazione non riciclabile, pannoloni e pannolini. SABATO frazione organica.

Ingombranti e RAEE vanno conferiti attraverso il servizio gratuito a domicilio prenotando al numero verde dedicato. Farmaci scaduti e batterie esauste vanno inseriti nei contenitori presenti nelle farmacie e nei negozi abilitati. Gli indumenti usati e gli oli esausti nei contenitori dislocati sul territorio comunale.

Pubblici esercizi. I gestori hanno l'obbligo di depositare l'apposito bidone carrellato o il sacco semitrasparente all'esterno della propria attività, dalle ORE 22 alle ORE 6. LUNEDÌsi raccoglie la frazione organica ed il vetro; MARTEDÌ la plastica, l'alluminio e la frazione non riciclabile; MERCOLEDÌ frazione organica e vetro; GIOVEDÌ frazione organica e vetro;VENERDÌ plastica e alluminio.