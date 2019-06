"Martedi' saro' in Calabria, a Limbadi, per restituire un bene confiscato alla 'ndrangheta". Lo ha annunciato tramite una diretta pubblicata sul proprio profilo Facebook, Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, che torna in Calabria a qualche mese dalla sua ultima visita.

Dettagli Creato Sabato, 29 Giugno 2019 12:51