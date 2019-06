Pizzo (VV), Callipo: “Riparata perdita nell’area di Lido Malfara”

"A seguito della segnalazione da parte dell'ARPACAL, prontamente allertata e sollecitata dagli uffici comunali la società incaricata che gestisce gli impianti di sollevamento, dopo una serie di verifiche, ha provveduto a riparare la perdita, di piccole dimensioni, individuata nell'area denominata Lido Malfara". A darne notizia è il Sindaco Gianluca Callipo che aggiunge: "Soltanto per quel tratto di spiaggia – precisa il Sindaco – sarà quindi emessa in via precauzionale la prescritta ordinanza di divieto di balneazione che, a seguito di ulteriori verifiche, potrà essere rimossa consentendo a tutti di poter fruire in tutta sicurezza e serenità di quel tratto di spiaggia così come già accade sull'intero litorale cittadino".

Dettagli Creato Venerdì, 28 Giugno 2019 17:11