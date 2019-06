Vibo, riciclaggio di auto: assolto imprenditore

E' stato assolto l'imprenditore Giovambattista Lillo Odoardi, di Lamezia Terme, dall'accusa di riciclaggio di autovetture. Lo ha deciso il Tribunale di Vibo Valentia. Odoardi, assistito dagli avvocati Giuseppe Spinelli e Piero Chiodo, in particolare, era imputato per un'inchiesta su un presunto sistema illegale di riciclaggio in Germania di auto rubate in Italia. La difesa, nel corso del processo, e' scritto in una nota dei legali, "ha documentalmente dimostrato l'infondatezza delle accuse mosse nei confronti dell'imprenditore, che per questi fatti aveva anche subito custodia cautelare, ed ha cosi' dimostrato l'innocenza del Lillo Odoardi, nonche' l'ingiustizia della detenzione subita dal medesimo nel corso delle indagini preliminari".

Dettagli Creato Venerdì, 28 Giugno 2019 13:30