Pizzo (VV), Andolfi entra in giunta comunale

Giunta, Giorgia Andolfi è il neo assessore alla cultura e alla pubblica istruzione. Subentra alla dimissionaria Mariacristina Mazzei.

È quanto contenuto nel decreto di nomina firmato questa mattina (venerdì 28) dal Sindaco Gianluca Callipo che coglie l'occasione per ringraziare la Mazzei per il lavoro e contributo apportato tanto nel precedente quanto nella prima parte di questo secondo mandato, ricoprendo un ruolo determinante nel portare avanti progetti legati alla sua delega.

Tra gli altri vogliamo ricordare – aggiunge il Primo Cittadino – la valorizzazione di siti culturali come il Castello Murat e la Chiesetta di Piedigrotta, che grazie al coinvolgimento di soggetti esterni al Comune hanno visto incrementare servizi e presenze. Penso anche all'attenzione riservata al miglioramento dei servizi scolastici e al sostegno delle fasce deboli con l'istituzione del fondo di 34 mila euro annui quale contributo al pagamento delle utenze del gas e della luce per le famiglie in difficoltà. Valga ricordare anche l'importante risultato della definizione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari e, tra gli altri, l'affidamento in gestione e valorizzazione della Sala della TONNARA Di PIZZO con il coinvolgimento anche in questo caso di una cooperativa di giovani.

Un'eredità, in termini di impegno e risultati – conclude il Sindaco – che, siamo certi, la Andolfi saprà onorare al meglio. A quest'ultima gli auguri di buon lavoro.

Confermate alla Andolfi le deleghe agli affari generali e politiche del mare. Di sua competenza anche la valorizzazione e gestione del patrimonio.

Nel ringraziare il Primo Cittadino per la fiducia, la Andolfi coglie l'occasione per ribadire che, nel solco di quanto portato avanti dalla squadra di governo cittadina, si impegnerà ad accogliere il testimone dell'attività finora coordinata dall'assessore Mazzei, garantendo continuità ed ulteriore slancio alle politiche di promozione delle radici e culturali della comunità di PIZZO.

La delega allo sport e all'impiantistica sportiva è stata assegnata al consigliere Sharon Fanello, che si occuperà quindi anche di questo importante settore in aggiunta al settore del turismo che già gestisce. - (Fonte: Lenin Montesanto – Comunicazione & Lobbying).