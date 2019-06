Pizzo (VV), Marino: “Per ormeggio barche si lavora a piano per concessione demanio”

"Alaggio delle barche da pesca amatoriale a La Seggiola. Il settore demanio della Regione Calabria deve approvare il piano alternativo ed utile ad ovviare all'assenza del piano spiaggia comunale. L'attenzione sulla questione resta alta. L'impegno dell'Esecutivo Callipo era e resta quello di ridurre al minimo i disagi per l'utenza". È quanto precisa l'assessore all'Urbanistica e Servizi Sociali di Pizzo Calabro, Pasquale Marino, sottolineando che "il Comune sta provvedendo ad effettuare gli opportuni rilievi per completare l'iter per la concessione della porzione di spiaggia finalizzata all'ormeggio e allo stazionamento delle imbarcazioni".

"Condivisa in consiglio comunale perché di interesse per la comunità, alla mozione presentata dall'opposizione – sottolinea Marino – corrisponde e risponde l'attività e l'operato della macchina comunale alla quale l'Amministrazione Comunale ha da tempo dato indirizzo per portare a soluzione la problematica".