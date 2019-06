Piano d'azione per superare la crisi idrica a Vibo Valentia

Un piano d'azione per aggredire le ataviche criticita' del servizio idrico del Comune di Vibo valentia e' stato definito nel corso di un incontro convocato dal sindaco Maria Limardo con Sorical, la Regione e la BM Solutions, societa' capofila del raggruppamento di imprese aggiudicatario dell'appalto per l'ingegnerizzazione della rete idrica della citta'. Lo rende noto la Sorical. "Il sindaco, con al fianco l'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo - prosegue la nota - ha manifestato la volonta' della sua amministrazione di aggredire le criticita' presenti, a partire dalla turnazione con chiusure notturne dei serbatoi a causa degli eccessivi consumi e furti d'acqua, ed arrivare nei prossimi mesi alla corretta erogazione idrica a tutti i cittadini. La gestione del servizio idrico per il Comune, ha spiegato il sindaco, e' antieconomica, 'il Comune paga molto di piu' rispetto a quanto incassa dai cittadini', la morosita', nell'ordine dell'80% e' tra le cause del dissesto finanziario dell'ente".

Per venire incontro alle esigenze del Comune, il commissario della Sorical Luigi Incarnato ha illustrato al sindaco il progetto "Cantiere Abatemarco", aperto alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta, che mira "al supporto del censimento e gestione delle utenze, installazione di contatori intelligenti, per pervenire entro pochi mesi dall'avvio, alla fatturazione bimestrale agli utenti". Tale progetto, e' scritto nella nota, anticipa una serie di attivita' nell'interesse del Comune che e' il destinatario del benefici, nell'attesa che l'Autorita' Idrica individui il gestore dell'Ambito unico regionale. Il direttore dell'Area operativa della Sorical Sergio De Marco, il capo compartimento Area Centro Massimo Macri' e il responsabile dell'ufficio di Zona Domenico Isola, hanno illustrato per grandi linee la struttura della rete che alimenta i serbatoi di Vibo, a partire dallo schema acquedottistico Alaco, "il piu' controllato d'Italia come dimostrano i referti delle oltre diecimila analisi di controllo effettuate negli ultimi 9 anni, con valori mai fuori norma". "Oggi Vibo ha tutta l'acqua necessaria, ma gli eccessivi consumi, dovuti ad uso improprio, perdite di rete e allacci abusivi - ha detto De Marco - costringono il Comune a chiudere i serbatoi la sera per accumulare piu' acqua possibile per il giorno dopo. Cio' non e' una buona prassi acquedottistica perche' e' all'origine di altre problematiche, tra cui i fenomeni di torbidita'". Nel corso della riunione sono intervenuti gli ingegneri della Regione Calabria Alessandro Andreacchi e Luigi Rinaldi, della direzione lavori dell'appalto regionale di ingegnerizzazione della rete che hanno illustrato il lavoro fatto fino ad oggi. Nel dettaglio, gli ingegneri della BM Solutions, capofila del raggruppamento d'impresa, Antonio Fabiano ed Ernesto Iennaccaro, hanno annunciato le attivita' sul campo delle prossime settimane: una vasta campagna di misurazioni all'uscita dei serbatoi e nei nodi principali della rete per consentire la modellazione matematica della rete, propedeutica al corretto funzionamento. Seguira' una massiccia attivita' di ricerca perdite. "Le attivita' messe in campo dalla Sorical e dalla Regione - ha sostenuto al termine della riunione il sindaco Limardo - consentiranno al Comune di avere nei prossimi mesi un controllo costante della rete, eliminando il problema dei consumi abusivi, garantendo cosi' a quei cittadini che pagano regolarmente, equita' nella distribuzione dell'acqua, rispetto a chi non paga. Noi ci aspettiamo la soluzione di tutti i problemi, ci vorra' del tempo, pero' nell'immediato siamo sicuri di un deciso miglioramento del servizio. Sia per i rifiuti che per l'acqua il Comune paga molto di piu' rispetto a quello che incassa dai cittadini, e questo e' causa di un dissesto finanziario in passato. Ora siamo impegnati in un piano di riequilibrio che dovra' essere rispettato nel corso degli anni".