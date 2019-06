Il 29 giugno "Vibo in Rosa - Insieme per prevenire"

Inizia il conto alla rovescia per la manifestazione di sabato 29 giugno a Vibo Valentia Vibo in Rosa Insieme per prevenire manifestazione organizzata dall'Associazione fiab bicinsieme paesaggi in movimento di San Costantino Calabro guidata da Raffaele Mancuso e dall'Associazione ASD Monteleone bikers di Vibo Valentia guidata da Fabio Costabile in collaborazione con la Susan komen Italia. Un' organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. Un tema molto importante e molto delicato che ha spinto gli organizzatori a voler creare anche a Vibo Valentia un evento Per sensibilizzare e per ritrovarsi, con lo slogan insieme per prevenire. Appuntamento Quindi sabato 29 a partire dalle ore 16 in Piazza Municipio a Vibo Valentia dove tutti insieme a piedi e in bicicletta raggiungeremo il castello normanno svevo con l'obiettivo di :

Investire nella formazione, nella ricerca e stimolare l'innovazione in tema di salute femminile.

Promuovere la prevenzione e l'adozione di stili di vita sani.

Tutelare il diritto alle cure di eccellenza per ogni donna con un tumore del seno.

Un pomeriggio insieme Per sensibilizzare e promuovere uno stile di vita sano che consenta a tutti di capire l'importanza di avere a cuore la propria salute nell'ottica di mirata prevenzione.

Non mancate vi aspettiamo numerosi l'unione fa la forza la presenza di tutti sarà un grande passo per guardare positivamente in avanti senza Mai perdere la speranza di una vita migliore.