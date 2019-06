Auto contro furgone nel Vibonese: muoiono tre giovani

Tre giovani vite spezzate: tragedia all'alba nel Vibonese, nei pressi dell'imbocco della Trasversale delle Serre. Tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto tra Serra San Bruno e Spadola. I tre ragazzi di Sorianello a bordo di un'auto che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata contro un furgone carico di frutta. I carabinieri sono impegnati ad effettuare tutti i rilievi per ricostruire cause e dinamica del sinistro stradale ed accertare eventuali responsabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco.

L'impatto è stato fatale ai tre che si trovavano a bordo di una Volkswagen Golf, assieme a un quarto passeggero che è rimasto ferito ed è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro dai sanitari del 118 accorsi sul luogo dell'incidente.