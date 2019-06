Maxipiantagione di marijuana nel Vibonese: tre arresti

Erano impegnati nelle fasi di irrigazione di una piantagione di marijuana costituita da 20.512 piante. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della Stazione di Nicotera in localita' Canna Maria di Monteporo, nel Vibonese.

Le piante erano dell'altezza variabile tra mezzo metro e un metro e mezzo circa mentre quella indoor da 120 esemplari di cannabis dell'altezza variabile tra 1,20 metri e 1,70 metri. Circa 800 grammi di sostanza stupefacente gia' essiccata e 1.200 chili di semi di "cannabis indica" sono inoltre stati rinvenuti sul posto.

Gli arrestati, tutti posti ai domiciliari in attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia, sono: G.G., 21 anni, di Coccorino di Joppolo; M.A., 31 anni, cittadino bulgaro, residente a Coccorino di Joppolo; A. R., 31 anni, residente in localita' Monteporo. Denunciata a piede libero anche una donna. I carabinieri hanno bloccato i tre impegnati nelle fasi di irrigazione della piantagione situata nel terreno ed hanno effettuato il sequestro della piantagione "indoor" dotata di sistema elettrico e termico predisposto per la coltivazione a ciclo continuo, occultata in un manufatto adibito a custodia animali e monitorata da una quarta persona, cioe' la donna C. P., che e' stata denunciata a piede libero.