Liceo Scientifico Vibo, Mangialavori: "Ora serve accordo definitivo"

«Accolgo con sollievo la notizia dello stop temporaneo al trasloco di una parte del Liceo Scientifico di Vibo Valentia. Adesso, però, è necessario trovare un accordo che scongiuri definitivamente l'eventualità di un trasferimento». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

«Le proteste e le preoccupazioni di studenti, famiglie, politica e sindacati – aggiunge il parlamentare – per ora hanno avuto la meglio su un'ipotesi che sarebbe esiziale per l'intero territorio vibonese. La possibilità di uno smembramento del "Berto", tuttavia, è ancora concreta. Per la prossima settimana è previsto un incontro tra il prefetto, il presidente della Provincia e la proprietà dell'immobile. Mi auguro che in quella sede prevalga il buonsenso. Le diverse parti in causa hanno il dovere morale di trovare un accordo che consenta al Liceo Scientifico di continuare a operare e che salvaguardi uno degli migliori istituti scolastici dell'intera regione».

Dettagli Creato Venerdì, 21 Giugno 2019 11:23