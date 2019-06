Asiadi 2019, tre giorni di sport e divertimento a Briatico (VV)

Grande successo per le Asiadi 2019... un successo per lo sport.

Una conferma assolutamente attesa quella l'ultima edizione della kermesse.

Una delle più grandi manifestazioni sportive regionali, che riunisce tutti gli sportivi calabresi del comitato in un'unica location (Briatico in questo caso), per una tre giorni all'insegna dell'attività fisica, della musica, del divertimento, dell'amicizia, ma anche del relax.

Ampia partecipazione e – si legge in un comunicato stampa dell'Asi - grande entusiasmo di giovani e meno giovani, sono solo alcuni degli ingredienti che hanno reso le Asiadi una manifestazione successo, ed è proprio a loro, ai numerosi partecipanti che Giuseppe Melissi, Presidente regionale, vuole dire grazie, oltre che ai tecnici, ai coordinatori delle varie discipline, alle associazioni che hanno animato le serate, contribuendo a dar vita ad una atmosfera allegra e gioiosa, e a tutto lo staff che lavora incessantemente nel corso dell'anno per permettere allo sport di esplodere e di esprimersi liberamente, in ogni sua forma, in questa straordinaria tre giorni.



Il tutto sotto il sole e davanti al mare, quello bello, di Briatico, presso la struttura Baia della Rocchetta che quest'anno ha fatto da eccezionale cornice a Spinning, Crossfit, Functional training, Total Body, Body pump, Danza sportiva, Danze caraibiche, Zumba, Balli sociali, Pilates.

Tanti gli appuntamenti sportivi che si sono susseguiti nell'arco della giornata, tra masterclass e lezioni, che hanno registrato ampio gradimento.

E la sera grandi feste con "U Gorilla" eventi, che ha animato e divertito, aggregato e allietato gli ospiti, in questa conclusione di annata.

Chiusura in grande stile dunque, e presenze oltre ogni aspettativa grazie ad una splendida sinergia, in particolare, col Comitato provinciale reggino.

Ancora niente pausa, però, per i vertici regionali che proseguono il loro lavoro anche col caldo estivo per dare forma e vita alle numerose iniziative che hanno in cantiere per gli affiliati calabresi.