Sabato i ragazzi di Vibo Valentia incontrano Bernard Dika

Sabato 8 giugno alle ore 15.30 i giovani di Vibo Valentia avranno l'opportunità di incontrare, al Sistema Bibliotecario Vibonese, l'Alfiere della Repubblica Italiana BERNARD DIKA.

Meglio conosciuto come "Il ragazzo che sferza il Pd", BERNARD DIKA relazionerà sul tema "I giovani tra presente e futuro".

Già Presidente del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana, a 18 anni Dika ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella la benemerenza quale "Alfiere della Repubblica Italiana". Ha promosso iniziative per il mantenimento della memoria delle stragi nazifasciste perpetrate in Toscana nell'estate del 1944 ed ha rappresentato gli studenti toscani nelle ricorrenze dell'Eccidio di Sant'Anna di Stazzema e dell'Eccidio del Padule di Fucecchio. Ha posto all'attenzione delle istituzioni locali e regionali il problema dell'edilizia scolastica degli istituti superiori: in collaborazione con le rappresentanze studentesche delle province toscane ha redatto un elenco delle problematiche dei singoli plessi. Si è impegnato inoltre per portare agli occhi delle istituzioni le istanze degli studenti toscani. La benemerenza premia il merito nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche o sportive nonchè l'impegno nel volontariato o singoli atti o comportamenti ispirati ad altruismo e solidarietà.