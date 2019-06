Impianti pubblicitari: non serve concessione edilizia, 14 assolti a Vibo

Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto perche' "il fatto non sussiste" 14 imprenditori del Vibonese titolari di impianti pubblicitari. Nonostante i reati di abusivismo edilizio e mancanza del nulla osta paesaggistico nella realizzazione degli impianti pubblicitari fosse caduto in prescrizione, il giudice ha assolto nel merito tutti gli imputati ritenendo che la formula assolutoria piu' ampia fosse evidente e, quindi, prevalente anche sulla prescrizione. Le indagini erano state avviate nel 2011 dalla polizia municipale di Vibo Valentia che aveva inviato alla Procura della Repubblica un'informativa di reato sugli impianti pubblicitari installati nel territorio comunale. L'ipotesi accusatoria non ha pero' retto al vaglio del giudice che ha stabilito come per l'installazione di un impianto pubblicitario non e' necessario il permesso a costruire alla stregua di un edificio o un manufatto. (AGI)

