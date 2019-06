Tentano rapina in ufficio postale del Vibonese, fermato 28enne

I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno fermato un 28enne della provincia di Reggio Calabria sospettato di essere uno dei tre banditi che stamani hanno tentato una rapina ai danni dell'ufficio postale di Gerocarne. Nell'ufficio sono entrati in due, armati di mazze ferrate. Mentre tutti i clienti sono fuggiti, i banditi hanno rotto uno dei vetri blindati minacciando il cassiere per farsi consegnare il denaro. Il colpo, pero', non e' riuscito perche' il denaro era stato sistemato precedentemente in una cassaforte con apertura programmata a tempo. I rapinatori sono quindi fuggiti a bordo di un'auto guidata da un complice. I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, avvertiti di quanto accaduto, hanno intercettato la vettura poco dopo nelle campagne di Gerocarne. Ne e' nato un inseguimento in alcune strade sterrate e di difficile percorribilita', tanto che e' stato chiesto l'intervento dell'elicottero dell'ottavo Elinucleo dei Carabinieri di Vibo Valentia e dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Carabinieri "Calabria". L'inseguimento, prima in auto, e poi a piedi, ha consentito di bloccare il 28enne mentre cercava nascondersi nella fitta boscaglia di localita' San Rocco di Gerocarne, mentre gli altri due sono fuggiti. L'uomo e' stato fermato per accertamenti e denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per le valutazioni del caso.

Dettagli Creato Lunedì, 03 Giugno 2019 18:44