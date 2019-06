Bar di Maierato (VV) lancia caffè anti crisi, 50 centesimi ogni sabato. Ed è boom

La crisi economica in Calabria morde come in tutto il Sud e allora i commercianti si attrezzano per fronteggiarla. È così che la 'Caffetteria Gelateria Via Veneto', nel paese di Maierato, in provincia di Vibo Valentia, ha lanciato un'idea originale. Sconto del 30% sulla tazzina del caffè ogni sabato. Un'iniziativa che ha portato, racconta il titolare del bar, a un incremento dei clienti anche del 100%. Un'affluenza non episodica visto che i prodotti artigianali offerti come dolci e gelati tutti fatti in casa e considerati eccellenze alimentari vengono apprezzati dalla clientela . Una mini-strategia di marketing che sta pagando visto che l'esercizio in questione ha aumentato sensibilmente la vendita di caffè anche negli altri giorni della settimana.

