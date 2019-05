Vibo, si fingeva intermediatrice immobiliare per truffare i clienti: denunciata 63enne

La Squadra mobile di Vibo Valentia ha denunciato una donna di 63 anni per truffa aggravata. Le indagini hanno permesso di accertare che la donna, presentatasi con il "nome d'arte" di Cristina Kramer e come esperta intermediatrice immobiliare, carpendo la fiducia delle vittime, avviava trattative immobiliari riuscendo a farsi consegnare somme di denaro contante o assegni firmati in bianco, con la scusa di dover sostenere spese inerenti l'istruttoria delle pratiche. La Questura di Vibo Valentia riferisce che "eventuali persone entrate in contatto con la donna che si ritenessero sue vittime, potranno rivolgersi alla Squadra mobile di Vibo".

Dettagli Creato Venerdì, 24 Maggio 2019 16:37