Intimidazione a Limardo, Mangialavori: “Atto che lascia sgomenti, non esasperare toni in campagna elettorale”

«L'intimidazione subita da Maria Limardo lascia sgomenti e impone una riflessione seria e approfondita sul contesto politico e sociale che potrebbe contribuire ad alimentare atteggiamenti oltremodo pericolosi». Così il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, che aggiunge: «A nome del partito che rappresento – continua il coordinatore provinciale di Fi –, esprimo la più sentita solidarietà alla candidata sindaco vittima di una vile minaccia. Sono certo che Maria Limardo, donna coraggiosa e dotata di un grande senso del dovere, saprà trasformare l'intimidazione subita in un motivo per andare avanti nella sua battaglia politica con ancora più forza e determinazione».

«Al tempo stesso, però – conclude Mangialavori –, non posso non sollevare dubbi su un certo modo di condurre la campagna elettorale da parte di alcune formazioni politiche, in una esasperazione di toni e situazioni che potrebbe rappresentare la miccia per manifestazioni violente e sconsiderate come quella di cui è stata vittima Maria Limardo».