Pizzo (VV), D'Ippolito (M5S) presenta interrogazione su corso fiume Angitola e su bonifica discarica della Marinella

Sulle preoccupanti condizioni del corso del fiume Angitola e sulla necessità di bonificare al più presto la vicina area della Marinella, diventata una pattumiera a cielo aperto, il deputato M5s Giuseppe d'Ippolito, della commissione Ambiente, ha presentato un'interrogazione al ministro di competenza, Sergio Costa,e alla Presidenza del Consiglio, per conoscere lo stato complessivo di rischio della zona interessata e quello di attuazione del progetto di bonifica della discarica in argomento, approvato dall'amministrazione del Comune di Pizzo Calabro, guidata da Gianluca Callipo. Nell'interrogazione, è scritto in una nota, il parlamentare del Movimento Cinque Stelle ha ricordato che nella discarica della Marinella «sono stati negli anni cumulati rifiuti indifferenziatiper decine di migliaia di tonnellate» e ha rammentato dichiarazioni del 2017 del sindaco Callipo, per il qualeun milione di euro eragià stato reperito dalla propriaamministrazione nel 2014 egli ulteriori 3 milioni di euro necessari risultavanostanziati nell'ambito del Patto per la Calabria,già firmato dalla Regione e dalgoverno nazionale.

«Pizzo Calabro – commenta il deputato M5S – ha un territorio meraviglioso, che va tutelato senza indugi, anche per la sua grande vocazione turistica. Per questo ho ritenuto doveroso presentare un'interrogazione mirata, la quale riguarda problemi non ancora risolti, che dunque vanno affrontati, partendo dal livello locale, con determinazione e risolutezza». «Il Movimento 5 Stelle – conclude D'Ippolito – andrà a fondo, con il contributo di tutte le sue rappresentanze territoriali. Sono certo che il ministro dell'Ambiente, Costa, e la Presidenza del Consiglio si occuperanno delle specifiche questioni sollevate».