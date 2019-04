Morto Adolfo Repice: fu sindaco di Tropea

La seduta del Consiglio comunale di Torino si e' aperta con un minuto di silenzio per Adolfo Repice, segretario generale della Citta' fra il 2003 e il 2010 ed ex sindaco di Tropea (Vibo Valentia) dove fu eletto nel 2010, scomparso oggi all'eta' di 76 anni. A esprimere, a nome del Partito Democratico, le condoglianze ai famigliari, il segretario torinese Mimmo Carretta e il capogruppo Stefano Lo Russo che ricordano "un grande Segretario Generale della Citta', un amico e un esempio di qualita' umane e professionali". La Sala Rossa ha inoltre osservato un minuto di silenzio anche per la scomparsa di Giuseppe Massimino, consigliere comunale per il Pci tra il 1985 e il 1990. A esprimere il cordoglio del Consiglio per entrambi, e' stato il presidente dell'assemblea cittadina Francesco Sicari.

Dettagli Creato Lunedì, 29 Aprile 2019 17:52