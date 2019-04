Candidata a sindaco di Vibo Valentia fa saluto romano, Ferrara (M5s): “Impossibile minimizzare il gesto”

"Non si può minimizzare il gesto del saluto fascista della candidata a sindaco di Vibo Valentia al candidato alle europee, nella circoscrizione Sud, di Fratelli d'Italia". L'eurodeputata del Movimento 5Stelle, Laura Ferrara, nuovamente candidata nella lista pentastellata alle prossime Europee, commenta così quanto accaduto nella città di Vibo Valentia. "Un gesto - afferma - che dà la misura di come certa politica sia legata in maniera nostalgica a ideologie totalitariste e antidemocratiche, tutto il contrario.di ciò che dovrebbero rappresdntare".

"Fa sorridere inoltre - continua la Ferrara - la critica al reddito di cittadinanza da parte del candidato del partito della Meloni. Vorrei ricordargli che nella sua stessa lista compaiono nomi e cognomi legati a patronati e caf, dai quali in queste settimane sono passati migliaia di cittadini proprio per richiedere il Reddito di cittadinanza, sarà un caso?".

"La vecchia politica ricicla uomini, donne e cognomi- conclude l'eurodeputata del M5s - promette un'Europa in cui l'Italia dovrebbe contare di più, ma finora nulla hanno fatto e avrebbero potuto, per cambiarla davvero questa Europa".