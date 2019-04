Amministrative Vibo, Limardo incontra i giovani: “Dobbiamo costruire per voi un'opportunità di crescita”

Universitari e lavoratori. Sono giovani con esperienze diverse quelli che – ieri, nella sede della segreteria politica – hanno partecipato all'incontro promosso dal candidato sindaco Maria Limardo. Un evento ideato e pensato appositamente per loro, i ragazzi di Vibo Valentia, le cui aspettative per la città – si legge in un comunicato dell'aspirante sindaco - saranno poste al centro del programma del candidato sindaco. In una sala gremita e animata da un dibattito di livello, moderato da Marco Martino, i giovani sono stati i protagonisti. «Molti di voi – ha detto Limardo, rivolgendosi ai ragazzi – si trovano fuori città per questioni di studio o lavoro. Ebbene, vogliamo darvi la possibilità di tornare a vivere a Vibo. Oggi, mi impegno con tutti voi in prima persona per costruire le condizioni affinché abbiate nella vostra città un'opportunità di crescita». Un progetto, si è detto, che possa partire dal «recupero dell'orgoglio della vibonesità».

«Dobbiamo indignarci dinnanzi alle cose che non funzionano – ha ribadito Limardo – e far sì che questo sentimento sia da spinta per cambiare le cose. Vibo dovrà tornare ad essere punto di riferimento per le realtà vicine. La cultura sarà il nostro faro, insieme alla trasparenza e alla partecipazione dei cittadini nei processi decisionali per la città. Voi giovani – ha affermato ancora il candidato sindaco – siete il nostro ponte per il futuro. Abbiamo il dovere di far volare questa città verso mete sempre più alte».