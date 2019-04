Raccolta fondi "Ogni bambino è vita": i ringraziamenti dell'Unicef Vibo Valentia

A conclusione dell'iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi che si è svolta il 30 e 31 marzo in oltre 2.400 piazze italiane, il Comitato Provinciale per l'Unicef di Vibo Valentia segna un risultato eccellente a sostegno della campagna "Ogni bambino è vita", destinata alla lotta alla malnutrizione e alla mortalità infantile. In 20 piazze della nostra Provincia (16 gestite direttamente dall'Unicef) l'Orchidea è andata a ruba. Sicuramente per la bellezza delle pianta in sé ma anche e soprattutto per il contributo sentito della nostra gente, a cominciare dagli alunni nelle Scuole, a favore dei tantissimi bambini meno fortunati dei nostri.

"E' certamente un grande successo - ha dichiarato Gaetano Aurelio Presidente del Comitato Provinciale per l'UNICEF di Vibo Valentia – sotto diversi aspetti: a) anzitutto nella Raccolta Fondi (oltre 700 le orchidee vendute); b) poi nella sensibilizzazione importante alla campagna "Ogni bambino è vita" e, infine, non di meno da metter in conto, c) la mobilitazione di tantissimi volontari che si sono fatti in quattro per dare il proprio contributo. Abbiamo contribuito, quindi, chi per un modo chi per un altro, all'acquisto di integratori alimentari, vaccini e strumenti sanitari in grado di salvare la vita a tanti bambini che nel mondo soffrono di malnutrizione. Un modo concreto per offrire una speranza a milioni di minori ai quali sono negati diritti basilari. Sento quindi il bisogno di ringraziare: anzitutto la Past President Prof.ssa Cinzia Catanoso e la mia segretaria Dott.ssa Rossella Spinoso, i vigili del Fuoco di Vibo Valentia, sempre vicini all'Unicef, nelle persone del Vice Comandante Nicola Staiti e del Responsabile della Comunicazione esterna Mimmo Ferito, l'Associazione Nazionale dei vigili del Fuoco nella persona del Presidente Salvatore Longo; i Referenti delle Piazze: Roberta Currò e Maria Rosaria De Luca a Vibo, Luana Ferraro a Vibo Marina, Franca Brosio a Nicotera, Rossella Pappa a Pizzo, Pasquale Didiano a Maierato, Pasquale Rodolico a Joppolo, Lucia e Caterina Dimundo a Limbadi, Paola Zaffino e Rosalba La Grotteria a Serra San Bruno, Rosa Fabrizio a Vazzano e Brognaturo; Maria Teresa Barbieri a Vallelonga, Anna Carnovale a Dasà e Arena, Alessandra Albanese a Soriano, Angela Pata a Rombiolo e la Pro Loco di Filogaso nella persona della Presidente Annamaria Galati; le tante Scuole Amiche Unicef della Provincia e naturalmente i tantissimi Volontari".

A questo proposito è aperta la Campagna di sensibilizzazione a diventare Volontario Unicef, per cui si invitano tutti coloro che hanno a cuore i bambini e la loro salute a farsi sentire per arricchire la grande famiglia. Per info: Sede del Comitato: Via Tondo s.n.c. – Palazzo Rosa - 89844 NICOTERA (VV)

TEL. 096381712 –

E-MAIL Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. – Social Network: pagina https://www.facebook.com/Unicef-Comitato-Provinciale-di-Vibo-Valentia - Gruppo: comitato provinciale per l'unicef di vibo valentia

Prof. Gaetano Aurelio

Cell.:3281323921 - Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

https://www.facebook.com/gaetano.aurelio - https://twitter.com/gaurelio63