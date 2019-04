Operazione “Errore fatale”, Brugnano (FSP) e Staropoli (ConDivisa): “Polizia in prima linea contro la ‘ndrangheta”

"L' Operazione odierna denominata "Errore fatale" rappresenta un nuovo tassello verso la riconquista del nostro territorio". Lo dichiarano in una nota congiunta Giuseppe Brugnano Segretario Nazionale del Sindacato di Polizia FSP (Federazione Sindacale di Polizia) e Lia Staropoli (Presidente dell'Associazione "ConDivisa - Sicurezza e Giustizia"). "Il nostro ringraziamento agli Investigatori della Polizia di Stato coordinati dalla DDA di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri, che operano incessantemente per liberare il nostro territorio dalla 'ndrangheta, colpendo i vertici delle ' ndrine. A questo costante impegno deve aggiungersi quello dei cittadini onesti, che hanno il dovere di denunciare e di non conferire consenso sociale, e consenso social, a chi è legato alla 'ndrangheta".

Dettagli Creato Venerdì, 12 Aprile 2019 14:17