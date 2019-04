SP23 a Joppolo-Coccorino, Mit: sbloccato iter per riapertura

A breve verra' sbloccata una importante opera per la Calabria, con la messa in sicurezza e la riapertura della Sp 23 nel tratto Joppolo-Coccorino, per cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha molto lavorato in questi ultimi mesi: lo si legge in una nota dello stesso ministero. "Sia questa amministrazione che Anas sono pronti da tempo per far si' che la strada del mare calabrese possa tornare ad essere percorribile per intero. Accogliamo con piacere la notizia che il presidente Mario Oliverio, dopo mesi di sollecitazioni da parte di questa amministrazione, ha deciso di firmare la convenzione con Provincia di Vibo Valentia, Comune di Joppolo e Anas, con la quale potranno finalmente partire i lavori, auspichiamo il prima possibile. La convenzione permettera' di coinvolgere Anas nelle azioni per la riapertura del tratto chiuso da oltre un anno, con il consolidamento del declivio e la prescrizione alla provincia delle attivita' da mettere in campo per evitare che i massi ricadano. Con questa soluzione, individuata grazie all'intervento del Mit, che avrebbe gia' dovuto essere ratificata a inizio 2019, contiamo di riaprire il prima possibile l'asse viario, importante per il turismo della zona, inizialmente almeno a senso unico alternato".

Dettagli Creato Giovedì, 11 Aprile 2019 19:30