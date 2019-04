Vibo, Confasi Sanità scrive all’Asp: “Disservizi nella gestione del corso di preparazione al parto”

Il segretario provinciale di Confasi Sanità, Sandro Cortese, ha inviato una lettera alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Provinciale, con la quale denuncia "le numerose lamentale provenienti dalle gestanti nei confronti dell'organizzazione del corso di preparazione al parto organizzato dal nuovo dirigente del consultorio". Secondo Cortese, infatti, "il corso, seguito da tante utenti provenienti anche dalla provincia, perderebbe di efficienza a causa della gestione dell'ufficio e delle strutture operative utilizzate per il corso stesso". Il sindacato Confasi, infine, sollecita un incontro per valutare la situazione "mettendo fine alle anomalie segnalate, in quanto sarebbe poco opportuno e anche oneroso per le gestanti rivolgersi a privati, interrompendo, così, il percorso sanitario iniziato nella struttura pubblica".

Dettagli Creato Martedì, 09 Aprile 2019 16:17