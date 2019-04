Tropea (VV), discarica in depuratore dismesso: sequestrata area di 4 mila metri quadri

La Guardia costiera di Vibo Valentia e i carabinieri di Tropea hanno sottoposto a sequestro per i reati di getto pericoloso di cose, discarica non autorizzata e inquinamento ambientale l'area, pari a circa 4 mila metri quadri, del depuratore attualmente dismesso di Tropea. Il sequestro e' stato disposto a seguito dell'incendio che ha interessato la superficie all'interno della quale erano stati abbandonati pneumatici, rifiuti speciali anche di tipo pericoloso e combusti, materiali di risulta del tipo inerti provenienti da attivita' di demolizione di fabbricati, rottami ferrosi ed altri materiali inquinanti. Successivamente l'area e' stata affidata in custodia giudiziale al comune di Tropea per l'esecuzione della bonifica. Indagini sono state avviate allo scopo di poter individuare i responsabili della situazione venutasi a creare e per stabilire le cause dell'incendio.

Dettagli Creato Venerdì, 05 Aprile 2019 19:12