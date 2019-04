Autismo, l’associazione ‘Io Autentico’ dona al Sistema bibliotecario vibonese una raccolta di 80 produzioni tra libri e media

"Grazie ad 'Io Autentico' - Associazione di famiglie ed amici di persone con disturbi dello spettro dell'Autismo, dal 2 Aprile 2019 il Sistema Bibliotecario Vibonese può vantare una nuova sezione nella propria biblioteca, Lo Scaffale di Santina. E' quanto si legge in una nota dell'associazione di Vibo Valentia 'Io Autentico'.

Proprio nel pomeriggio di ieri, vigilia della Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo, Enrico Mignolo e Francesca Iorfida, rispettivamente Presidente e Vice presidente di 'Io Autentico', hanno consegnato al Direttore Gilberto Floriani una donazione di 80 produzioni tra libri e media dedicata agli Autismi e alle diversità; un gesto simbolico ma anche estremamente concreto che ha reso il polo culturale vibonese parte integrante e attiva dell'importante progetto di inclusione sociale su cui si fonda l'Associazione.

Lo Scaffale di Santina si compone di 3 sezioni: una dedicata ai bambini e alle scuole, una agli adolescenti ed adulti e una dedicata a film e corti sull'autismo su CD e DVD, anche adatti all'insegnamento a scuola sulla LIM. La consultazione e il prestito saranno gratuiti e disponibili per tutti e potranno essere oggetto di programmi e piani di approfondimento da parte delle Scuole. Grande soddisfazione è stata espressa da Floriani, che da decenni lavora per la città e la provincia di Vibo Valentia ad un progetto di cultura inclusiva, e che si impegna quotidianamente a rendere il Polo culturale Santa Chiara una realtà culturale aperta a tutti, partecipativa ed accogliente.

"L'inclusione sociale – ha dichiarato il Direttore del SBV - rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità o di povertà, [...] spinge verso il cambiamento del sistema culturale e sociale per favorire la partecipazione attiva e completa di tutti gli individui. Mira alla costruzione di contesti inclusivi capaci di includere le differenze di tutti, eliminando ogni forma di barriera".

Lo scaffale di Santina è una raccolta di 80 produzioni, tra libri e media, dedicati alle storie dagli Autismi e dalle Diversità, donata da io autentico al Sistema Bibliotecario Vibonese, destinata ad essere una vera e propria sezione di uno dei principali poli culturali della Calabria.

Lo scaffale di Santina è distinto in tre sezioni, una dedicata agli adolescenti ed adulti, una dedicata ai bambini e una contenente una piccola mediateca con DVD e CD da utilizzare anche per l'insegnamento in ambito scolastico e sociale.

Perchè Lo scaffale di Santina? Santina Rullo con l'Autismo probabilmente non ha mai avuto a che fare. Tuttavia è stata una madre esemplare, di 4 figli, di cui 3 nati con sordità, in un piccolo paese delle Serre Calabresi, in un tempo in cui, ancora, la sordità era una diversità troppo difficile da affrontare per un contesto sociale ancora ai margini. Santina ha cresciuto i suoi figli, imparando e insegnando la LIS, lavorando affinché i suoi figli si autodeterminassero per condurre una vita di assoluta normalità, fatta di esperienze e conquiste, in una società, come quella calabrese, che a quei tempi non offriva troppe opportunità di crescita ai sordi. Santina è il simbolo dell'impegno delle famiglie (e delle madri in particolare) nell'affrontare la diversità come una concreta risorsa, soprattutto perché lo ha fatto in Calabria. Proprio come dovrebbe succedere (e molto spesso succede) alle famiglie con Autismo. Nel momento in cui Santina è mancata, i suoi figli hanno pensato a io autentico, famiglie che oggi, in Calabria e in Italia, accolgono la neurodiversità come una reale ricchezza familiare ed affrontano questa disabilità con la consapevolezza che l'autismo sia una risorsa per ogni persona e per ogni contesto sociale".