Vibo, Luciano tende la mano al Pd

"In ordine alle importanti aperture ed esplicite sollecitazioni provenienti dai dirigenti del Partito Democratico di Vibo Valentia e dal Commissario regionale, ritenendo opportuno a questo punto sgombrare definitivamente il campo da ogni incertezza e richiedendo la fase politica attuale l'assunzione di determinazioni chiare e lineari, esprimo pubblicamente la mia condivisione della linea politica espressa dal PD ribadendo che il campo delle forze civiche che costituirà, insieme allo stesso PD, il perimetro della coalizione è formato da forze moderate e progressiste prive di simboli di partito sovranisti. Ritengo dunque - facendomi garante di questa posizione e sciogliendo il nodo che mi è stato anche pubblicamente posto - definitivamente archiviata ogni discussione politica in merito, ed auspico pertanto che, in conformità ai deliberati provenienti dagli organi del PD, si possa procedere speditamente verso la chiusura delle liste e la definizione dei punti programmatici da sottoporre agli elettori". Lo afferma in una nota Stefano Luciano, candidato a sindaco di Vivo Valentia.

