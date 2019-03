Vibo, Graziano: “Pd incompatibile con sovranisti”

"Il Partito democratico è radicalmente alternativo a I Sovranisti. A Vibo Valentia non ci sarà alcuna lista con il nostro simbolo in coalizione con chi ha valori totalmente incompatibili con i nostri valori fondativi". Lo dichiara il commissario regionale del Partito democratico Stefano Graziano: "E' una fase molto delicata per il rilancio del nostro partito e non possiamo permettere che sia minata da scelte politicamente insostenibili. Gli elettori ci chiedono sempre più di essere chiari e coerenti. Il nostro obiettivo deve essere la costruzione di un centrosinistra ampio e plurale, aperto all'apporto di espressioni civiche ,non certo correre alle amministrative con pezzi di centrodestra contro cui in contemporanea faremo una dura campagna elettorale per le elezioni Europee".

