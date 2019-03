Vibo, ospedale cittadino: Stefano Luciano incontra Dg Asp

"L'avv. Stefano Luciano – candidato a Sindaco alle prossime elezioni amministrative - nella mattinata di oggi, è stato ricevuto dal Direttore Generale dell'Asp di Vibo Valentia, Dott.ssa Angela Caligiuri. Argomenti centrali dell'incontro sono stati l'ammodernamento dell'ospedale Jazzolino e la realizzazione del nuovo nosocomio cittadino. Con riguardo a quest'ultimo, è emerso che i lavori procedono secondo protocollo ed - entro 30 mesi dall'ultimazione delle attività preliminari che riguardano il terreno - dovrebbero essere terminati.

Il nuovo presidio sanitario – oltre a comprendere anche i reparti di oncologia ed urologia - disporrà di 350 posti letto" si legge in una nota.

"In merito all'ospedale Jazzolino, la Dott.ssa Caligiuri ha assicurato che ne sarà avviato il processo di ammodernamento, con la creazione di un tunnel che collegherà la parte esterna all'ingresso del presidio sanitario.

Sarà a breve inaugurata anche la nuova sala parto e diversi reparti saranno sottoposti a lavori straordinari, per superare - nel più breve tempo possibile – le problematiche strutturali.

L'auspicio è quello di una forte sinergia con il Comune di Vibo Valentia. In particolare, è emersa la necessità di una puntuale regolamentazione delle soste dei veicoli nella zona ospedaliera, ad oggi completamente assente.

La Dott.ssa Caligiuri ha, infine, sottolineato l'importanza di programmare un nuovo incontro con l'avv. Luciano per discutere del fondamentale problema dell'assistenza territoriale".