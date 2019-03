Apre nuovo resort a Pizzo (VV), corso formazione e stage per 80 giovani

"Tui, leader mondiale nel settore turismo, apre in Calabria il prestigioso resort 'Tui Magic Life' a Pizzo Calabro a partire da maggio 2019. Attraverso un corso di 'Hospitality Management' saranno selezionate e formate 80 figure professionali che potranno vivere un'importante esperienza di tirocinio all'interno dello stesso resort". Lo riferisce un comunicato.

"Si tratta - si aggiunge - di una nuova e grande opportunita' occupazionale che il settore del turismo mette a disposizione dei giovani che vogliono specializzarsi nell'ambito dell'hospitality. In occasione dell'avvio di questa nuova avventura italiana, infatti, Tui Magic Life annuncia uno storico accordo con Sida Group, societa' di advisory e formazione con decennale esperienza nel settore del turismo e con l'Universita' Telematica San Raffaele. L'accordo, portato avanti in prima persona da Paolo Manzoni, General manager di Tui Magic Life, e Matteo Bartoloni, Coordinatore di Sida Group, prevede la realizzazione di un corso in Hospitality Management direttamente nel resort 'Tui Magic Life' di Pizzo Calabro ed e' rivolto ad 80 giovani interessati ad acquisire formazione e competenze nell'ambito turistico al fianco di esperti manager internazionali. Le selezioni verranno svolte da Sida Group su tutto il territorio nazionale da meta' marzo a fine aprile ed i migliori 80 giovani selezionati potranno beneficiare di questa opportunita' di formazione e sviluppo professionale". "Le figure in uscita dal corso in Hospitality Management - conclude la nota - avranno la possibilita' di specializzarsi in uno dei seguenti ambiti: front office, assistenti di direzione, addetti al servizio di sala/bar, addetti all'economato e guest service".