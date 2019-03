Provincia Vibo Valentia: avviati interventi di manutenzione sulle strade che collegano i comuni montani di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace

Malgrado lo stato di default economico-finanziario in cui si trova la Provincia di Vibo Valentia, il presidente Salvatore Solano – si legge in un comunicato della Provincia di Vibo Valentia - è riuscito a reperire le risorse necessarie per l'avvio di una serie di interventi di ripristino e manutenzione delle arterie provinciali che collegano i comuni montani di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace.

I fondi a disposizione ammontano a circa 135mila euro e consentiranno di intervenire lungo la strada provinciale n. 9, la Fabrizia-Mongiana; nel tratto stradale Mongiana-Bivio Ninfo e sulla S.P. 94 (ex SS 501) dove a causa dei nubifragi invernali è crollato un piccolo ponte. Lavori di messa in sicurezza sono, inoltre, previsti lungo le corsie stradali che conducono a Nardodipace.

Tali interventi, che si aggiungono ad altri già in essere sulla rete viaria della zona, sono stati sollecitati, in particolare, dai sindaci: Francesco Fazio (Fabrizia); Bruno Iorfida (Mongiana) e Antonio Demasi (Nardodipace).

«Tali lavori, che rientrano in un Piano operativo più complessivo che continuerà a vedere coinvolte le amministrazioni di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace - ha affermato il presidente Solano - sono quelli ritenuti, per motivi di sicurezza, oggettivamente più urgenti. Altri interventi del genere, a potenziamento della viabilità provinciale, sono stati già pianificati e verranno attuati, in altre realtà territoriali della nostra provincia, non appena avremo a disposizione i fondi necessari. A tal proposito - ha evidenziato Solano - fondamentale sarà l'uscita dallo stato di default dell'Ente, attraverso l'approvazione del Bilancio. Tale passaggio è di vitale importanza per le sorti del Vibonese. All'approvazione del Bilancio ci stiamo lavorando alacremente - ha aggiunto Solano -, avvalendoci anche dell'ausilio dell'Upi e interloquendo, ormai da più mesi, con vari esponenti del Governo nazionale».