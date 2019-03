Vibo, la campagna d'ascolto dei cittadini di Stefano Luciano arriva in zona Moderata Durant

L'avv. Stefano Luciano - candidato a Sindaco alle prossime elezioni amministrative - nel proseguire la campagna di ascolto dei cittadini, nella mattinata di oggi si è recato, insieme a numerosi altri rappresentanti della sua coalizione, in zona Moderata Durant "al fine di rilevare le problematiche del quartiere vibonese mediante testimonianze dirette dei suoi residenti".

"I Cittadini a colloquio - si legge in una nota - hanno evidenziato e lamentato la mancata manutenzione del verde pubblico e del manto stradale, che presenta pericolose buche che espongono loro a numerosi pericoli.

Tra gli altri problemi riscontrati, la necessità di rafforzamento della rete idrica e di pulizia dei tombini, così come la riqualificazione di Via Spadolini, area abbandonata a se stessa per la quale i residenti hanno proposto la realizzazione di una zona dedicata ai cani, dato che al Parco Urbano ne è vietato l'accesso. Anche il teatro – rimasto incompiuto – è stato motivo di lamentela da parte dei Cittadini, che hanno avanzato richiesta esplicita che l'edificio venga ultimato al più presto possibile".

L'avv. Stefano Luciano - "preso atto delle segnalazioni dei cittadini - ha assunto l'impegno di tenerne conto nell'articolazione del proprio programma relativamente alla nuova amministrazione".