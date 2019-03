Alla figlia di Maria Chindamo il premio "Donna e legalità"

Federica Chindamo ha ricevuto il "Premio Nazionale Donna e Legalità" per l'anno 2019. La cerimonia, organizzata, nell'ambito del progetto "io non ci sto.... a vivere nella paura", dall'Associazione A.NI.MED., che da diversi anni affronta i temi della violenza di genere, del bullismo e della legalità, si è svolta nell'auditorium della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia. Il premio è alla sua terza edizione: il primo anno ne sono stati insigniti i genitori di Fabiana Luzzi, uccisa a Corigliano Calabro (CS); lo scorso anno destinataria del riconoscimento, il Procuratore Aggiunto di Cosenza dr.ssa Marisa Manzini. Alla cerimonia di questa mattina il premio è andato a Federica Chindamo, figlia della scomparsa Maria Chindamo, per il coraggio e la determinazione dimostrati nel pretendere di conoscere la verità sulla sorte della madre. Il riconoscimento le è stato consegnato dal Questore di Vibo Valentia Andrea Grassi. All'evento ha partecipato una folta rappresentanza di studenti provenienti anche da province limitrofe. A catturare la loro attenzione, le parole del Procuratore della Repubblica di Cosenza, dr. Mario Spagnuolo, dei giornalisti Carmelo Abbate e Arcangelo Badolati e del Questore Grassi, oltre a quelle del Presidente dell'A.NI.MED., Cinzia Falcone, che ha anche svolto il compito di moderare gli interventi. In platea erano presenti le massime autorità civili e militari della provincia: il Commissario Straordinario del Comune, il Procuratore della Repubblica f.f., il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante della Capitaneria di Porto, rappresentanti della Prefettura, nonché funzionari e personale della Questura e della Polizia di Stato.

