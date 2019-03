Mileto (VV): a fuoco auto di uomo condannato per tentato omicidio del fratello

I carabinieri della stazione di Mileto stanno indagato su un incendio che ha parzialmente distrutto l'auto di un pensionato gia' condannato per il tentato omicidio del fratello e della cognata. Il fatto si e' verificato la scorsa notte. Ad andare a fuoco l'utilitaria di Domenico Grillo, di 77 anni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco per spegnere l'incendio. L'arresto di Grillo per l'aggressione ai due congiunti risale al 9 febbraio del 2017. L'uomo feri' a colpi di ascia il fratello con cui aveva da tempo pessimi rapporti e tento' di fare lo stesso, senza riuscirvi, con la cognata. Dopo il processo, concluso con una condannato a 7 anni e sei mesi di reclusione, si sono verificati numerosi incendi e tentativi di incendio ai danni delle proprieta' dello stesso Grillo.

Dettagli Creato Domenica, 17 Marzo 2019 16:26