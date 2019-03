Comunali Vibo Valentia, Ruffa (Radicali): "Una lista di scopo che guarda ad un centro-sinistra coeso"

In un suo comunicato, Rocco Ruffa, militante radicale -già membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani- rivolge un appello alle forze politiche e ai candidati alla carica di Sindaco in occasione delle prossime elezioni amministrative: "Bisogna continuare a credere nelle elezioni come ad un momento di vera partecipazione democratica e per fare questo è necessario mettere da parte la "rincorsa ai candidati" e proporre più semplicemente un dibattito che metta al centro -in questi pochi mesi, per meglio dire, settimane che ci separano dalle elezioni comunali- i contenuti dei programmi elettorali".

"Aldilà -prosegue nel suo comunicato- del giudizio -più o meno lusinghiero- sull'operato dell'Amministrazione a guida Costa, nessuno può non riconoscere che il programma politico risultato vincente alle scorse elezioni comunali era in realtà un libro dei sogni".

Rispondendo al candidato Stefano Luciano -e alla sua apertura rivolta alle forze riformiste- Ruffa promuove l'iniziativa e ribadisce come non occorrono "altre liste "per la città" ma una lista pienamente politica frutto di un'alleanza programmatica che punti sul candidato più rappresentativo senza veti per far convergere in un unico schieramento le forze riformiste, democratiche, radicali, socialiste, federaliste".